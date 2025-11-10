10 de novembro de 2025
BRASILEIRÃO

Flamengo aproveita derrapada do Palmeiras e cola na liderança

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras, de Abel Ferreira, apesar de ainda ser o favorito, segundo a UFMG, teve queda de 20 pontos
O Flamengo contou com uma rodada favorável e encostou no Palmeiras nas chances de título do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo venceu o Santos e contou com uma vitória do Mirassol sobre o Palmeiras na rodada. Assim, o Rubro-Negro igualou os 68 pontos do rival e só fica em segundo por causa do número de vitórias [21 a 20].

Os resultados fizeram o Flamengo chegar a 43,7% de chance de título -um aumento de 22 pontos percentuais em relação à rodada passada. O Palmeiras, apesar de ainda ser o favorito, segundo a UFMG, teve queda de 20 pontos.

Cruzeiro e Mirassol ainda aparecem com chances, mas elas são quase nulas. Os demais times estão zerados, segundo da UFMG.

Chances de título

  • Palmeiras - 54,6% (era de 74,8%)
  • Flamengo - 43,7% (era de 21,7%)
  • Cruzeiro - 1,7% (era de 3,4%)
  • Mirassol - 0,02 (era de 0,009%)

Como está a tabela

  1. Palmeiras - 68 pontos*
  2. Flamengo - 68 pontos*
  3. Cruzeiro - 64 pontos
  4. Mirassol - 59 pontos

* Equipes têm um jogo a menos

