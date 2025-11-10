O Flamengo contou com uma rodada favorável e encostou no Palmeiras nas chances de título do Brasileiro, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Flamengo venceu o Santos e contou com uma vitória do Mirassol sobre o Palmeiras na rodada. Assim, o Rubro-Negro igualou os 68 pontos do rival e só fica em segundo por causa do número de vitórias [21 a 20].

Os resultados fizeram o Flamengo chegar a 43,7% de chance de título -um aumento de 22 pontos percentuais em relação à rodada passada. O Palmeiras, apesar de ainda ser o favorito, segundo a UFMG, teve queda de 20 pontos.