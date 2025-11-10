Vá em paz e Deus te acompanhe, "pato". A ave amarela de brinquedo, levada no bolso da batina, é apresentada ao perdedor, chamado de pato pelo padre Caio José de Melo Silva, 32, após cada vitória dele e de seu avô, Antônio Luiz de Melo, o Vô Tonho, 77, em partidas de truco.

No último dia 25 de outubro, o bicho foi colocado sobre a mesa quatro vezes, o número de vitórias da dupla do interior paulista para ser campeã de um torneio nacional do carteado em São Paulo.

"O pato é uma provocação ao adversário, para dizer que ele é fraco, que a gente depenou ele", brinca o padre, que costuma bater forte com as mãos na mesa e gritar com o oponente, como requer uma partida de truco de boteco -o religioso, entretanto, garante nunca ter disputado um jogo em bares, mas sempre em ambientes mais comportados, como os familiares ou mesmo nos seus tempos de seminário.