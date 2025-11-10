Homem mata companheira grávida e se suicida em Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem assassinou a companheira na casa onde moravam, em Campinas, interior de São Paulo, no domingo (9), e se matou na sequência. A mulher estava grávida de oito meses.
O crime ocorreu na rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia.
De acordo com o boletim de ocorrência, Vinicius Franco de Farias, 29, atacou a esposa, Denise Tizo Oliveira, 27, com uma faca. Ela ficou com um ferimento na cabeça.
Depois, de cometer o crime, ele se matou. O irmão dele encontrou os corpos na tarde de domingo e tentou prestar socorro, mas eles já estavam mortos.
O padrasto de Vinicius relatou que o casal tinha desentendimentos contantes e que sempre o aconselhava a ser mais maleável.
Ele contou que ajudou o casal a alugar o imóvel e que eles viviam no local havia pouco tempo.
O caso foi registrado como feminicídio e suicídio e encaminhado ao 6º Departamento de Polícia de Campinas, de acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública).