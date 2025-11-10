Um homem assassinou a companheira na casa onde moravam, em Campinas, interior de São Paulo, no domingo (9), e se matou na sequência. A mulher estava grávida de oito meses.

O crime ocorreu na rua José Lourenço de Sá, no Jardim Santa Lúcia.

De acordo com o boletim de ocorrência, Vinicius Franco de Farias, 29, atacou a esposa, Denise Tizo Oliveira, 27, com uma faca. Ela ficou com um ferimento na cabeça.