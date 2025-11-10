Uma lei recém-sancionada em Goiás prevê prêmio de até R$ 10 mil para alunos da rede pública estadual que tirarem boas notas na prova de matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorre no próximo domingo (16).

Segundo o texto, haverá premiação de R$ 5.000 a estudantes do terceiro ano do ensino médio com notas de 850 a 899,99, e o dobro a quem tirar de 900 a 1.000.

A lei prevê também incentivos aos professores -aqueles lotados há mais tempo em salas de alunos premiados poderão receber prêmios iguais aos dos estudantes- e a diretores e coordenadores pedagógicos.