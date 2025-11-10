O julgamento do atacante Bruno Henrique, do Flamengo, foi interrompido no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), após o pedido de vista feito pelo auditor Marco Aurélio Choy.

No momento da interrupção, Bruno Henrique já tinha recebido um voto favorável, justamente do relator do processo, Sérgio Furtado Coelho.

O voto dele tinha sido por aplicar uma multa de R$ 100 mil, com base no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Esse item trata de descumprimentos a itens do regulamento da competição, mas não é usado para cravar que alguém cometeu manipulação de partida ou resultado.

O que o autor do primeiro voto disse

"O acervo probatório não demonstra de maneira inequívoca que Bruno Henrique tem atuado com a finalidade específica de manipular o resultado da partida. Tais relatórios apontam concentração suspeita de apostas, mas não demonstram de forma direta que o denunciado tenha orientado sua atuação em campo com finalidade manipulatória. Os diálogos apreendidos entre o atleta e seu irmão, o quanto infelizes e imprudentes, evidenciam proximidade indevida com o ambiente de apostas, mas não são suficientes para o irmão com o grau de certeza requerido. Que o cartão tenha sido provocado sob ajuste prévio", disse o relator, que acrescentou a respeito da multa: