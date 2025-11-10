O Ceará anunciou uma série de descontos para torcedoras em jogo contra o Internacional, no dia 20 de novembro, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. A proposta é uma resposta à fala machista de Ramón Díaz, técnico do Colorado.

"Lugar de mulher é na Arena Vozão", escreveu o Ceará, nas redes sociais. As mulheres que forem ao duelo contra o Inter terão desconto na meia-entrada.

O treinador do Internacional foi protagonista de uma fala infeliz no último sábado (8), após o empate com o Bahia. Em entrevista coletiva, o comandante afirmou que o futebol "não é para meninas".