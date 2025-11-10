A Polícia Federal criticou as alterações feitas ao PL Antifacção pelo relator da proposta no Congresso, Guilherme Derrite (PP-SP), afirmando que as mudanças, que incluem as atribuições da PF em investigações contra o crime organizado, representam um risco de enfraquecimento nas ações que miram esses grupos.

Logo após a manifestação da corporação, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou ter intermediado um diálogo entre Derrite e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, para que o projeto mantenha as atribuições da corporação nessas investigações.

Derrite é secretário da segurança pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) e foi designado relator por Motta na sexta-feira (7). Por se tratar de um projeto de autoria do governo federal, a escolha foi vista como um revés para o governo Lula (PT).