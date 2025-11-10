Uma mulher trans de 33 anos morreu neste domingo (9) dias após ser espancada por um homem em Belo Horizonte.

Alice Martins Alves saía de um bar no bairro da Savassi, em 23 de outubro, quando foi abordada por três homens, segundo a família. "Somente um a atacou fisicamente, enquanto os outros ficaram rindo e incentivando a agressão", disse Marina Pereira, irmã da vítima.

Ela foi levada de ambulância para a UPA Centro-Sul, onde receitaram analgésicos e anti-inflamatórios e liberaram Alice. Três dias depois, ela foi ao Hospital Unimed, onde receitaram mais remédios e indicaram uma cirurgia no nariz. Ela ainda voltaria ao hospital no dia 7 de novembro e ficaria internada até o dia 9, quando morreu.