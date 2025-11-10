"Precisamos de mapas do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis, pare e reverta o desmatamento e mobilize recursos para esses fins", disse.

O presidente brasileiro também foi incisivo quando defendeu a escolha de Belém como sede da conferência - a escolha foi criticada por membros do próprio governo e da sociedade civil, que defendiam que o evento fosse realizado em cidades mias ricas, como Rio de Janeiro e São Paulo. Ao citar que a Amazônia abriga cerca de 50 milhões de pessoas, ele disse que "qem só vê floresta de cima desconhece o que se passa à sua sombra".

"Seria mais fácil ter feito a COP numa cidade acabada, numa cidade que não tivesse problema. E nós resolvemos aceitar o desafio de fazer a COP no estado da Amazônia para provar que quando se tem disposição política, quando se tem vontade e quando tem compromisso com a verdade, a gente prova que o homem não tem nada que seja impossível para ele", afirmou. "O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios."