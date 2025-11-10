Uma mulher foi atacada por dois pitbulls enquanto caminhava por uma rua de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na última sexta-feira (7). Câmeras de segurança registraram o momento em que os animais, soltos e sem focinheiras, avançam sobre a vítima e a encurralam entre um carro e a calçada.

O vídeo mostra a mulher tentando se defender até conseguir se afastar dos cães, que continua circulando livremente pela via. Apesar das mordidas, ela consegue se levantar e sair andando logo em seguida. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.