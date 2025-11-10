10 de novembro de 2025
MARIDO SUSPEITO

Policial penal é morta em casa com muro pichado 'X9' e 'CV'

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução / Redes sociais via Metrópoles
A polícia apura se a pichação tem relação com o homicídio.
A policial penal Edivânia da Silva foi encontrada morta em sua casa em Patos, no Sertão da Paraíba, no sábado (8). O principal suspeito do crime é o marido da vítima, de 38 anos, que foi preso no mesmo dia em Caetés, em Pernambuco. A informação é do Metrópoles.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB), Edivânia era servidora desde 2012 e atuava na Penitenciária Feminina de Patos. Ela estava desaparecida desde sexta-feira (7), quando familiares perderam contato. Policiais que foram ao local encontraram a porta da casa aberta e a vítima ainda fardada.

Um detalhe que chamou a atenção dos investigadores foi a pichação no muro com as inscrições “X9” e “CV”, em referência ao grupo criminoso Comando Vermelho. A polícia apura se as marcas têm relação com o homicídio.

A motivação do crime está sob investigação.

