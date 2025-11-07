08 de novembro de 2025
Palmeiras acerta contratação de zagueiro da Costa do Marfim

Divulgação/Palmeiras
Koné não poderá ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior
Koné não poderá ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Koné, natural da Costa do Marfim.

O defensor de 18 anos assinou até setembro de 2028, chega para compor o elenco Sub-20 alviverde.

Koné estará apto para atuar em partidas oficiais pelo Verdão a partir de janeiro de 2026.

O zagueiro marfinense não poderá ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, visto que seu registro ultrapassa o prazo estipulado pela Federação Paulista de Futebol.

