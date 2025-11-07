18 ANOS
Palmeiras acerta contratação de zagueiro da Costa do Marfim
da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
O Palmeiras acertou a contratação do zagueiro Koné, natural da Costa do Marfim.
O defensor de 18 anos assinou até setembro de 2028, chega para compor o elenco Sub-20 alviverde.
Koné estará apto para atuar em partidas oficiais pelo Verdão a partir de janeiro de 2026.
O zagueiro marfinense não poderá ser inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior, visto que seu registro ultrapassa o prazo estipulado pela Federação Paulista de Futebol.