Norris faz a pole para a corrida sprint; Bortoleto larga em 14º
| Tempo de leitura: 2 min
Líder do campeonato, Lando Norris confirmou boa fase em Interlagos nesta sexta (7). O piloto da McLaren conquistou a pole para a corrida sprint -prova mais curta realizada neste sábado (8), às 11h (de Brasília).
Kimi Antonelli, da Mercedes, teve destaque na classificação. O italiano, que faz seu primeiro ano na F1, vai largar na primeira fileira, em segundo lugar. Oscar Piastri, companheiro de equipe de Norris, se classificou em terceiro.
Já Max Verstappen, da Red Bull, estará na 6ª colocação. Lewis Hamilton, da Ferrari, se classificou em 11°. E o brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto na Sauber, larga em 14° em sua estreia no circuito paulista.
"Acho que dava [para passar ao SQ3]. Faltou só ser uma voltinha um pouquinho melhor na primeira volta do SQ2. Acho que é ali que todo mundo fez a melhor [volta], o pneu estava durando mais ali", analisou Bortoleto.
Bortoleto também pediu desculpas pelo resultado na classificação. "Minha primeira vez aqui em Interlagos também, muita coisa diferente. Estou muito feliz de estar pilotando aqui na frente dos fãs. Desculpa por não ter ido para o Q3 hoje, mas amanhã a gente vai com tudo e se Deus quiser a gente consegue", afirmou.
A etapa brasileira tem 33 pontos em disputa e será decisiva para definir o campeão da temporada. Norris lidera com 357 pontos. Na sequência, está Piastri, com 356, e Verstappen, com 321.
A corrida sprint será disputada neste sábado, às 11h (de Brasília). Já o Grande Prêmio acontece no domingo (9), às 14h (de Brasília). O campeonato segue com fases em Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi.
Grid da corrida sprint
Norris (4)
Antonelli (2)
Piastri (81)
Russell (63)
Alonso (14)
Verstappen (1)
Stroll (18)
Leclerc (16)
Hadjar (6)
Hulkenberg (27)
Hamilton (44)
Albon (23)
Gasly (10)
Bortoleto (5)
Bearman (10)
Colapinto (43)
Lawson (30)
Tsunoda (30)
Ocon (31)
Sainz (55)
Veja onde assistir o fim de semana do GP São Paulo de F1
Corrida Sprint
Sábado (8), 11h (de Brasília) - Band e BandSports
Classificação
Sábado (8), 15h (de Brasília) - Band e BandSports
Corrida
Domingo (9), 14h (de Brasília) - Band e BanSports