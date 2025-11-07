Desfalque no clássico contra o Palmeiras, Neymar foi relacionado para o confronto contra o Flamengo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 está entre os 26 relacionados para a partida do fim de semana. O duelo está marcado para domingo, às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

Vojvoda explicou a ausência de Neymar na derrota desta quinta-feira (06) para o Palmeiras: "Sabemos de sua situação, vem de lesão, queremos a melhor versão dele. A ausência estava decidida, é um gramado difícil para que ele jogue bem. É uma situação particular, o jogador tem que estar convencido para jogar nessas condições", afirmou.