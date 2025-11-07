Um menino de 12 anos morreu após uma trave de futsal virar sobre ele dentro de um ginásio municipal em Ibema (PR), a 450 quilômetros de Curitiba.

Eliedson Maciel dos Santos se pendurou na trave e foi esmagado sobre a estrutura, que tombou. O caso aconteceu nesta quinta-feira (06) durante um treinamento esportivo dentro do Ginásio Francisco Natel de Camargo.

Ele foi socorrido com vida para o Hospital Municipal de Ibema, mas morreu pouco tempo depois. Segundo a prefeitura da cidade, um helicóptero de suporte aéreo do Samu foi acionado para transferir o adolescente, mas Eliedson morreu antes do atendimento continuar.