TRAGÉDIA

Menino de 12 anos morre após se pendurar em trave e ser esmagado

da Folhapress
Reprodução/Redes sociais
Menino de 12 anos morreu após se pendurar em trave, que tombou
Um menino de 12 anos morreu após uma trave de futsal virar sobre ele dentro de um ginásio municipal em Ibema (PR), a 450 quilômetros de Curitiba.

Eliedson Maciel dos Santos se pendurou na trave e foi esmagado sobre a estrutura, que tombou. O caso aconteceu nesta quinta-feira (06) durante um treinamento esportivo dentro do Ginásio Francisco Natel de Camargo.

Ele foi socorrido com vida para o Hospital Municipal de Ibema, mas morreu pouco tempo depois. Segundo a prefeitura da cidade, um helicóptero de suporte aéreo do Samu foi acionado para transferir o adolescente, mas Eliedson morreu antes do atendimento continuar.

Prefeitura decretou luto de três dias e aulas foram canceladas até a segunda-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, equipes de psicólogos foram enviados para conversar com pais do estudante.

Trave ficava encaixada no chão da quadra e não era concretada no solo. A Polícia Civil do Paraná informou que instaurou um inquérito para investigar a causa da morte.

