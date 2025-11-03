A prova do Enem, que começa neste domingo (9), exige dos estudantes não apenas conhecimento. Com 90 questões de múltipla escolha e uma redação para serem executadas em cinco horas e meia no primeiro dia, o formato do exame nacional demanda planejamento, estratégia e gestão de tempo.

Confira algumas dicas a seguir para os últimos dias antes da prova.

Não abra novas frentes de estudo

Leonardo Paes Monteiro, gerente sênior de ensino médio da Fundação Bradesco, recomenda o uso de ferramentas que ajudem o estudante a trabalhar melhor o que já foi estudado anteriormente.