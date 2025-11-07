Gabriel Dias de Oliveira, apontado pela Polícia Federal como tesoureiro do Comando Vermelho, reuniu-se com Gutemberg Fonseca, secretário de Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, do governo Cláudio Castro (PL), para tratar de apoio político.

As informações estão no relatório final da Operação Zargun, do dia 27 de setembro. A ação, deflagrada no início de setembro, mirou agentes públicos e políticos ligados ao tráfico internacional de armas e drogas.

De acordo com a PF, "aparentemente" o secretário não correspondeu às expectativas de Gabriel, conhecido como Índio do Lixão, "mesmo após receber algum tipo de auxílio". A corporação não especifica o que seria esse auxílio.