A BR-262, conhecida mundialmente como "rodovia da morte", é uma das principais responsáveis pelos atropelamentos de animais silvestres no Pantanal. Entre maio de 2023 e abril de 2024, 2.300 animais foram atropelados em 350 km da rodovia, entre Campo Grande e a Ponte do rio Paraguai, segundo dados do ICAS (Instituto de Conservação de Animais Silvestres).

Rodovia é retratada no documentário "Cuidado - Animais na Pista", que denuncia o grave impacto da via na biodiversidade da região. Dirigido por Sandro Kakabadze, para o Documenta Pantanal, o filme ouve especialistas e relembra casos emblemáticos, além de propor ações para reduzir os impactos.

Tatus, anfíbios, jacarés e cachorros-do-mato são frequentemente encontrados mortos, segundo o ICAS. Estimativas apontam que entre 2 mil e 5 mil são vítimas anualmente na BR-262. Não há, porém, detalhes do período exato analisado para coleta dos dados.