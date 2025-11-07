A Polícia Civil vai pedir à Justiça uma avaliação do estado psicológico de Francisco Frateschi, que matou o pai, o ex-deputado estadual pelo PT Paulo Frateschi, na manhã desta quinta-feira (6).

O pedido de análise, chamado de Auto de Incidente de Insanidade Mental, ocorre quando há dúvidas sobre a saúde mental de uma pessoa que responde a processo criminal. O Tribunal de Justiça disse na tarde desta sexta-feira que ainda não havia recebido a solicitação.

Ainda nesta sexta Francisco Frateschi, 34, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (sem prazo).