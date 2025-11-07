O Ministério da Saúde anunciou o fim gradual até 2030 do uso de amálgamas, material prateado usado há mais de um século em restaurações de dentes. O produto contém mercúrio e pode gerar impacto ambiental se descartado de forma incorreta. Segundo especialistas, quem já tem restaurações antigas de amálgama não precisa retirar, porque não traz riscos à saúde.

O Brasil reafirmou o compromisso de reduzir gradualmente o uso de amálgamas dentários contendo mercúrio durante a 6ª Conferência das Partes da Convenção de Minamata (COP 6), em Genebra, Suíça, na quarta-feira (5). O Ministério da Saúde defende uma transição gradual e segura, de modo a não comprometer o acesso da população aos tratamentos odontológicos essenciais oferecidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Entre 2019 e 2024, o uso de amálgama no Brasil caiu de cerca de 5% para 2% de todos os procedimentos odontológicos restauradores, o que resultou na ampliação do uso de materiais alternativos, como resinas compostas e ionômero de vidro, segundo o ministério.