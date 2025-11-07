Contrariando o governo Lula (PT), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o secretário de Segurança da gestão Tarcísio de Freitas em São Paulo, Guilherme Derrite (PP-SP), como relator do projeto antifacção enviado pelo Ministério da Justiça ao Congresso.

Derrite se licenciou do cargo de secretário e retomou seu mandato na Câmara para a votação de projetos de combate ao crime organizado. Segundo Motta, a análise em plenário deve acontecer na próxima semana.

O secretário, na verdade, estava escalado para ser o relator de um projeto de lei que equipara organizações criminosas a grupos terroristas. Após a operação policial no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos, a proposta tem sido impulsionada pela direita como resposta à crise na segurança pública, mas é alvo de críticas do PT e do governo por, segundo argumentam, comprometer a soberania nacional.