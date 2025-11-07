Seis adolescentes com idades entre 12 e 15 anos foram socorridos com suspeita de intoxicação após ingerirem remédio controlado dentro da escola estadual Júlio de Mesquita Filho, no Ipiranga, zona sul de São Paulo, na manhã dessa quinta-feira (6).

Leia mais: Criança morre após ingerir remédios controlados da mãe

Os alunos, três meninos e três meninas, estavam dentro de uma sala de aula por volta das 10h, quando um funcionário percebeu que eles estavam muito sonolentos e acionou o socorro.