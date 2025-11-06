06 de novembro de 2025
BRASILEIRÃO

São Paulo e Flamengo empatam na Vila, e Palmeiras segue líder

Por Valentin Furlan | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Rubens Chiri/São Paulo FC
Luciano abriu o placar contra o Flamengo, em Santos
Luciano abriu o placar contra o Flamengo, em Santos

São Paulo e Flamengo empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (05), na Vila Belmiro, em Santos. A partida foi válida pela 31ª rodada do Brasileirão.

Luciano e Ferreira marcaram pelo São Paulo, enquanto Arrascaeta e Samuel Lino fizeram para o Flamengo. O uruguaio, inclusive, se isolou como maior artilheiro estrangeiro da história do time carioca.

O resultado fez com que o clube paulista permanecesse no oitavo lugar, mas a dois pontos do Fluminense, primeiro time dentro do G7. O Flamengo, enquanto isso, perdeu a chance de assumir a liderança do nacional e ainda pode ver o Palmeiras, líder, se distanciar na ponta da classificação.

O embate foi o primeiro do São Paulo de uma série de três na Vila Belmiro -o clube do Morumbis não terá à disposição neste mês de novembro seu estádio, que será palco de shows. Jogos contra RB Bragantino e Juventude também serão na Baixada.

O São Paulo volta a campo neste sábado, novamente na Vila, contra o RB Bragantino, às 21h (de Brasília). O Flamengo, enquanto isso, recebe o Santos, no Maracanã, às 18h30 de domingo.

SÃO PAULO

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cedric, Bobadilla, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Ferreirinha; Luciano e Tapia. Técnico: Hernán Crespo.

FLAMENGO

Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Plata. Técnico: Fillipe Luis.

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

Quarto árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Luciano (3'/1°T), Arrascaeta (8'/1°T), Samuel Lino (19'/2°T) e Ferreira (35'/2°T)

