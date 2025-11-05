O Cruzeiro venceu o Grêmio por 1 a 0 na Arena, em Porto Alegre (RS), pela 32ª rodada do Brasileirão.

Fabrício Bruno fez o gol da vitória do Cruzeiro na reta final da primeira etapa. O zagueirão não marcava desde a vitória contra o Atlético-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil, em agosto.

O zagueiro da equipe mineira foi novamente convocado por Carlo Ancelotti para os últimos amistosos da seleção brasileira neste ano. Fabrício ganha uma nova chance com a camisa da seleção após falhar na derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão, em outubro.