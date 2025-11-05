Após uma reunião que começou na manhã de terça-feira (4) e se estendeu até a madrugada desta quarta (5), a União Europeia aprovou o corte de 90% das emissões de gases de efeito estufa até 2040 em relação aos níveis de 1990. A meta é ambiciosa, mas só saiu após concessões a diversos países do bloco.

Segundo Lars Aagaard, ministro do Meio Ambiente da Dinamarca que liderou o encontro, até cinco pontos percentuais do corte poderão ser obtidos por meio de créditos de carbono gerados fora do bloco. Ou seja, a meta para as indústrias europeias, na prática, é de 85%.

"Definir uma meta climática não é apenas escolher um número, é uma decisão política com consequências de longo alcance para o continente", declarou Aagaard, em clara tentativa de justificar a manobra.