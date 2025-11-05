O Botafogo venceu o Vasco por 3 a 0, nesta quarta-feira (05), no Estádio Nilton Santos, em duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Alex Telles, Artur e David Ricardo marcaram os gols do Botafogo, que vê sua vaga na Libertadores mais de perto.

Com o resultado, o time chega a 51 pontos e se mantém na sexta posição, dentro do G7.