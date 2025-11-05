O Vitória mostrou autoridade no Barradão, venceu o Internacional por 1 a 0 com gol de Lucas Halter e, de quebra, saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Pior para o Santos, que entrou no Z4 -mas tem duas partidas a menos em relação ao Vitória e ainda joga na rodada, nesta quinta-feira (06), contra o Palmeiras.

O resultado deixou a equipe de Jair Ventura com 34 pontos e na 16ª posição da tabela. O Santos, por outro lado, tem 33 pontos e aparece na sequência, já entre os quatro piores colocados.

Enquanto isso, os gaúchos estacionaram nos 36 pontos. O time de Ramón Díaz, que não vence há três partidas, ocupa o 15º lugar e também está ameaçado.