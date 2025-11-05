O Manchester City venceu o Borussia Dortmund sem dificuldades, nesta quarta-feira, por 4 a 1, no Etihad Stadium, pela quarta rodada da fase de liga da Liga dos Campeões.

Foden, duas vezes, Haaland e Cherki marcaram para os ingleses, enquanto Anton descontou para o Dortmund.

Com a vitória, o City salta para o quarto lugar da tabela, chegando aos 10 pontos. São três triunfos e um empate.