A Justiça do Distrito Federal condenou o Primor Supermercado a indenizar um cliente que comprou 14 quilos de carne estragada, com aparência azulada e fedor forte. A decisão de 2ª instância foi unânime. As informações são do Metrópoles.
De acordo com o processo, o consumidor retornou ao local e mostrou o produto aos funcionários, pedindo reembolso, mas teve o pedido negado. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais manteve a sentença de primeira instância, apontando falha na prestação do serviço e risco à segurança alimentar.
O supermercado deverá pagar R$ 418,55 por danos materiais e R$ 800 por danos morais. O tribunal destacou que houve quebra de confiança na relação de consumo.
Após a condenação inicial, o estabelecimento alegou que seus produtos são devidamente armazenados e que alimentos perecíveis devem ser consumidos rapidamente ou mantidos sob refrigeração adequada.