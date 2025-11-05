A Justiça do Distrito Federal condenou o Primor Supermercado a indenizar um cliente que comprou 14 quilos de carne estragada, com aparência azulada e fedor forte. A decisão de 2ª instância foi unânime. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o processo, o consumidor retornou ao local e mostrou o produto aos funcionários, pedindo reembolso, mas teve o pedido negado. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais manteve a sentença de primeira instância, apontando falha na prestação do serviço e risco à segurança alimentar.