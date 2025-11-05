05 de novembro de 2025
Cano rompido jorra sangue humano em rua de Pelotas

O sangue foi despejado na rede de esgoto durante um serviço de embalsamamento.
Moradores de Pelotas (RS) foram surpreendidos na última sexta-feira (31) com um líquido vermelho jorrando de um cano rompido. A Secretaria de Qualidade Ambiental confirmou que o material era sangue humano.

Segundo o órgão, o sangue foi despejado na rede de esgoto durante um serviço de embalsamamento realizado por uma funerária. O procedimento substitui o sangue de pessoas mortas por outro líquido para conservar o corpo por mais tempo.

Embora não haja risco à água potável distribuída à população, a secretaria interditou o setor da funerária envolvido, alertando para o risco de contaminação do solo e danos ambientais.

As informações são da CNN Brasil.

