A CBF bateu o martelo a respeito das mudanças na tabela do Brasileiro para os jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Os ajustes foram necessários pela presença dos times nas finais de Libertadores e Sul-Americana.

Como ficou?

16/11 (data Fifa) - Red Bull Bragantino x Atlético-MG

19/11 - Palmeiras x Vitoria19/11 - Fluminense x Flamengo

22 - final da Sul-Americana (Atlético-MG x Lanús)

25/11 - Atlético-MG x Flamengo25/11 - Grêmio x Palmeiras

29 - Final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo)

Foi para a data base de 3 de dezembro: Atlético-MG x Palmeiras

Qual o raciocínio?

Para reduzir o choque com viagens, a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético-MG que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro.

Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana.