BRASILEIRÃO

CBF mexe na tabela para acomodar jogos de Palmeiras, Fla e Galo

Por Igor Siqueira | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Cesar Greco/Palmeiras
Os jogadores Gustavo Gómez e Vitor Roque, do Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol, nesta terça-feira, 4
A CBF bateu o martelo a respeito das mudanças na tabela do Brasileiro para os jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Os ajustes foram necessários pela presença dos times nas finais de Libertadores e Sul-Americana.

Como ficou?

  • 16/11 (data Fifa) - Red Bull Bragantino x Atlético-MG
  • 19/11 - Palmeiras x Vitoria19/11 - Fluminense x Flamengo
  • 22 - final da Sul-Americana (Atlético-MG x Lanús)
  • 25/11 - Atlético-MG x Flamengo25/11 - Grêmio x Palmeiras
  • 29 - Final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo)
  • Foi para a data base de 3 de dezembro: Atlético-MG x Palmeiras

Qual o raciocínio?

Para reduzir o choque com viagens, a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético-MG que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro.

Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana.

Ao mesmo tempo, a CBF puxou para a próxima data Fifa o duelo entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Assim, o Galo consegue se preparar para a final da Sul-Americana.

O Palmeiras, por sua vez, vai enfrentar o Vitória no dia 19, aumentando a possibilidade de contar com os jogadores convocados por suas seleções. Vitor Roque é um deles. A data Fifa vai até o dia 19.

Lá na frente, na semana que antecederá a final da Libertadores, os jogos de Flamengo e Palmeiras foram puxados para a noite de terça-feira (25). O Fla tem duelo com o Atlético-MG, enquanto o Palmeiras visita o Grêmio.

