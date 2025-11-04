CBF mexe na tabela para acomodar jogos de Palmeiras, Fla e Galo
| Tempo de leitura: 1 min
A CBF bateu o martelo a respeito das mudanças na tabela do Brasileiro para os jogos de Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG. Os ajustes foram necessários pela presença dos times nas finais de Libertadores e Sul-Americana.
Como ficou?
- 16/11 (data Fifa) - Red Bull Bragantino x Atlético-MG
- 19/11 - Palmeiras x Vitoria19/11 - Fluminense x Flamengo
- 22 - final da Sul-Americana (Atlético-MG x Lanús)
- 25/11 - Atlético-MG x Flamengo25/11 - Grêmio x Palmeiras
- 29 - Final da Libertadores (Palmeiras x Flamengo)
- Foi para a data base de 3 de dezembro: Atlético-MG x Palmeiras
Qual o raciocínio?
Para reduzir o choque com viagens, a CBF antecipou os jogos de Palmeiras e Atlético-MG que seriam na penúltima rodada, na data base de 3 de dezembro.
Com isso, jogou lá para frente o confronto direto entre Galo e Palmeiras, que seria antes da final da Sul-Americana.
Ao mesmo tempo, a CBF puxou para a próxima data Fifa o duelo entre Red Bull Bragantino e Atlético-MG. Assim, o Galo consegue se preparar para a final da Sul-Americana.
O Palmeiras, por sua vez, vai enfrentar o Vitória no dia 19, aumentando a possibilidade de contar com os jogadores convocados por suas seleções. Vitor Roque é um deles. A data Fifa vai até o dia 19.
Lá na frente, na semana que antecederá a final da Libertadores, os jogos de Flamengo e Palmeiras foram puxados para a noite de terça-feira (25). O Fla tem duelo com o Atlético-MG, enquanto o Palmeiras visita o Grêmio.