O governo da República Dominicana adiou a realização da Cúpula das Américas para 2026. O evento estava previsto para ocorrer em dezembro deste ano.

Em comunicado, divulgado nesta segunda-feira (3), o país diz que o adiamento ocorre em razão "das profundas divisões que atualmente dificultam o diálogo produtivo nas Américas".

"Após uma análise cuidadosa da situação na região, o Governo Dominicano decidiu adiar a Décima Cúpula das Américas para o próximo ano", informa.