O Liverpool se deparou com um inspirado Courtois, mas conseguiu superar o goleiro na base da insistência, venceu o Real Madrid em casa por 1 a 0 e colou nos líderes da Champions League. O argentino Mac Allister, já no 2º tempo, foi o responsável por balançar as redes no Anfield.

Enquanto o belga evitou um placar mais elástico na Inglaterra, Vini Jr e Mbappé viveram uma noite apagada. O brasileiro sofreu em um duelo particular com o lateral-direito Bradley, e o francês pouco conseguiu produzir atuando mais centralizado no ataque. Rodrygo ainda acabou acionado por Xabi Alonso, mas foi outro que não se sobressaiu diante da defesa rival.

Com o resultado, o time de Arne Slot saltou para a 6ª posição e alcançou os mesmos 9 pontos dos espanhóis, que ainda ocupam a 5ª posição da tabela pelo saldo de gols. O Bayern de Munique e o Arsenal, com 12 pontos cada, dividem a liderança.