A Polícia Civil de São Paulo fez operação na manhã desta terça-feira (4) contra quadrilha especializada na receptação qualificada de aparelhos celulares roubados e furtados.

Os aparelhos roubados eram levados para locais de fachada, onde eram manipulados e preparados para serem revendidos, como um endereço na rua Cásper Líbero, na região central, onde supostamente funcionava um bar. Porém, era apenas um disfarce. Nos fundos, havia uma estrutura montada pela quadrilha, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

Nessa fase final da Operação Mobile Strike foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão temporária nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mauá e Suzano.