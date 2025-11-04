O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta terça (4) que Maria é o nome mais popular do país, alcançando quase 12,3 milhões de pessoas em 2022, o equivalente a 6,1% do total contabilizado no Censo Demográfico.

José vem na sequência, com quase 5,2 milhões de habitantes (ou 2,5%). Os dois já lideravam a lista no Censo anterior, relativo a 2010.

O ranking está disponível em um site do IBGE chamado Nomes no Brasil -clique neste link para acessá-lo. A plataforma permite conferir os nomes e os sobrenomes mais comuns, incluindo recortes de sexo, período de nascimento e localidades (unidades da Federação e municípios).