Ex-jogador inglês e uma das personalidades mais conhecidas do mundo, David Beckham, 50, foi condecorado cavaleiro pelo rei Charles 3º no Castelo de Windsor. O momento foi registrado nas redes sociais do ex-atleta (assista abaixo).

Esse é o título de maior honraria do Reino Unido e dá o direito à pessoa a usar o prefixo "Sir". O reconhecimento foi pela contribuição de décadas para o esporte e em causas sociais.

Ele foi à condecoração acompanhado da mulher, Victoria, e dos pais. O terno escolhido foi uma peça desenhada pela própria esposa, que é estilista.