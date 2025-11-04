A Farma Conde iniciou, no dia 1º de novembro, sua tradicional campanha “Esquenta Black Friday”, antecipando uma das principais datas do calendário do varejo nacional. A ação envolve todas as mais de 300 lojas físicas da rede, além do e-commerce, que inclui o site oficial, aplicativo e plataformas de marketplace.

Os descontos chegam a 90%, com foco em medicamentos genéricos, mas também abrangem itens das linhas de higiene, beleza, perfumaria, fraldas e cuidados pessoais. De acordo com a fundadora da rede, Claudia Conde, o objetivo da campanha vai além das promoções.

“Nosso propósito é levar saúde e bem-estar a todos, e a Black Friday é mais uma oportunidade de reforçar esse compromisso. Queremos que cada cliente encontre na Farma Conde o melhor preço, o melhor atendimento e a melhor experiência”, afirma.