A Farma Conde iniciou, no dia 1º de novembro, sua tradicional campanha “Esquenta Black Friday”, antecipando uma das principais datas do calendário do varejo nacional. A ação envolve todas as mais de 300 lojas físicas da rede, além do e-commerce, que inclui o site oficial, aplicativo e plataformas de marketplace.
Os descontos chegam a 90%, com foco em medicamentos genéricos, mas também abrangem itens das linhas de higiene, beleza, perfumaria, fraldas e cuidados pessoais. De acordo com a fundadora da rede, Claudia Conde, o objetivo da campanha vai além das promoções.
“Nosso propósito é levar saúde e bem-estar a todos, e a Black Friday é mais uma oportunidade de reforçar esse compromisso. Queremos que cada cliente encontre na Farma Conde o melhor preço, o melhor atendimento e a melhor experiência”, afirma.
Além dos preços reduzidos, as condições de pagamento também foram pensadas para facilitar as compras: os produtos podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros, e pedidos acima de R$ 150 têm frete gratuito.
A campanha foi desenvolvida de forma integrada pelas equipes de marketing, comunicação e operação da empresa, que alinharam estratégias de ativação em loja e no ambiente digital.
“O Esquenta Black Friday é resultado de um trabalho coletivo e estratégico. Cada detalhe foi pensado para entregar uma experiência marcante e mostrar a força da nossa marca no varejo nacional”, destaca Giovana Conde Marques, vice-presidente de Marketing da Farma Conde. “Mais do que descontos, queremos oferecer uma experiência de compra inteligente, conveniente e conectada ao novo perfil de consumidor.”
Com a ação, a Farma Conde reforça sua presença no varejo e o compromisso de oferecer descontos expressivos e vantagens reais tanto para clientes fiéis quanto para novos consumidores.
Programa de fidelidade aproxima marca e clientes
Junto à campanha promocional, a rede lançou o Farma Conde Mais, um novo sistema de CRM que funciona como clube de vantagens. O programa permite uma comunicação mais próxima e personalizada com o cliente, oferecendo benefícios exclusivos, acompanhamento de compras e apoio à manutenção de tratamentos de saúde.
“Estamos evoluindo para um modelo de relacionamento mais próximo e personalizado. O cliente Farma Conde vai sentir, cada vez mais, que é cuidado em cada detalhe”, completa Claudia Conde.