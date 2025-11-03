Os resultados da 31ª rodada consolidaram ainda mais o quarteto que aparece dentro Z4 como os maiores candidatos à queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória viram as probabilidades crescerem após os jogos do final de semana. Dos quatro, apenas o time cearense pontuou - empatou com o Santos.

O Peixe viu a possibilidade de queda diminuir mesmo com o empate em casa. A equipe, no entanto, segue como a mais ameaçada além do quarteto que ocupa o Z4 neste momento.