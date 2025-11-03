Quarteto do Brasileiro vê queda perto, e Santos ganha respiro
Os resultados da 31ª rodada consolidaram ainda mais o quarteto que aparece dentro Z4 como os maiores candidatos à queda, segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória viram as probabilidades crescerem após os jogos do final de semana. Dos quatro, apenas o time cearense pontuou - empatou com o Santos.
O Peixe viu a possibilidade de queda diminuir mesmo com o empate em casa. A equipe, no entanto, segue como a mais ameaçada além do quarteto que ocupa o Z4 neste momento.
Inter, Atlético-MG e Ceará também ganharam respiro. Gaúchos e mineiros empataram entre si, e os cearenses bateram o Fluminense. Quem viu o risco aumentar, ainda que continue baixo, é o Bragantino, que perdeu para o Bahia, de virada.
Probabilidades de queda
- Sport - 99,97% (era de 99,95%)
- Juventude - 96,5% (era de 93,8%)
- Fortaleza - 79,7% (era de 78,8%)
- Vitória - 65,5% (era de 57,9%)
- Santos - 33,2% (era de 35,4%)
- Internacional - 9,6% (era de 10,2%)
- Bragantino - 9,4% (era de 8,5%)
- Ceará - 2,9% (era de 9,7%)
- Atlético-MG - 2,1% (era de 3,9%)
- Grêmio - 1% (era de 0,7%)
Como está a tabela
11° - Grêmio - 39 pontos
12° - Ceará - 38 pontos
13° - Atlético-MG - 37 pontos*
14° - Bragantino - 36 pontos
15° - Internacional - 36 pontos
16° - Santos - 33 pontos*
17° - Vitória - 31 pontos
18° - Fortaleza - 28 pontos*
19° - Juventude - 26 pontos
20° - Sport - 17 pontos*
* Equipes têm um jogo a menos