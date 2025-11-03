O príncipe William, herdeiro do trono do Reino Unido, encerrou seu primeiro dia de visita ao Rio de Janeiro jogando vôlei de praia em Copacana com a atleta olímpica Carol Solberg e alunos do projeto social Levante.

Antes, ele assistiu a uma demonstração de salvamento no mar, feito pelo Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, e a uma apresentação do projeto Botinho, que oferece a crianças atividades esportivas e orientações sobre as condições do mar.

Na quadra, William se esforçou por seu time. Com seu 1,91m de altura, atirou-se no chão para defender e chegou a ensaiar um bloqueio. Era bastante aplaudido por cariocas e turistas presentes a cada tentativa e adiou por algumas vezes o fim da brincadeira.