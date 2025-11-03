A polícia prendeu nesta segunda-feira (3) um suspeito de envolvimento na morte Beatriz Sorrilha Munhos, 20, durante assalto no sábado (1º), em Sapopemba, na zona leste de São Paulo.

Lucas Kauan da Silva Pareira, 18, negou o crime. A moto que teria sido usada no roubo está registrada no nome dele. Segundo a defesa, ele havia emprestado o veículo.

O suspeito chegou por volta das 15h20 ao prédio onde ficam diversas unidades da Polícia Civil, entre eles o 69º DP (Teotônio Vilela) e 8º Cerco, responsável pela investigação.