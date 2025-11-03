O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta segunda-feira (3) na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro, a seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, nos dois últimos compromissos da equipe nacional em 2025.

Dos 26 convocados, Ancelotti chamou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro, com destaque para nomes como Vitor Roque, do Palmeiras, e Luciano Juba, do Bahia, chamados pela primeira vez pelo italiano. Dos atletas que atuam fora do país, o volante Fabinho, do Al Ittihad, também recebeu a primeira convocação sob o comando do treinador.

Vindo de uma derrota de virada para o Japão, o time enfrenta os senegaleses no dia 15 de novembro, no Emirates Stadium, em Londres, às 13h (horário de Brasília). Na sequência, viaja até a França para encarar a seleção tunisiana no dia 18, no Decathlon Stadium, em Lille, às 16h30.