Mulher morre arrastada por enxurrada após chuva no interior de SP
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 50 anos morreu após ser levada pela enxurrada no Córrego da Mula, em Santa Fé do Sul (a 625 km de São Paulo), durante uma forte chuva neste domingo (2). O corpo de Deuzelina Barbosa de Lima foi encontrado na manhã desta segunda-feira (3).
Segundo a Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros, Deuzelina tentou se abrigar embaixo de uma ponte próxima ao canal no Córrego da Mula quando foi surpreendida pelo grande volume de água e foi arrastada pela força da enxurrada.
O Corpo de Bombeiros foi chamado e a equipe iniciou as buscas pela vítima ainda na tarde de domingo. Durante a noite, os trabalhos foram interrompidos, sendo retomados na manhã desta segunda.
O corpo de Deuzelina foi encontrado no córrego, enroscado em galhos, a cerca de três quilômetros de onde ela desapareceu. O trecho onde o corpo da mulher foi encontrado fica na área rural, próximo a Rubinéia, cidade vizinha.
Outra mulher, que não teve a identidade divulgada, estava com Deuzelina e também foi arrastada pela força da água. Ela, no entanto, conseguiu se segurar em um galho até ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros ainda durante a tarde de domingo.
A mulher sofreu ferimentos leves e, após passar por atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), foi liberada.
A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Segundo o delegado Matheus Arnaldo, familiares e a mulher que estava com Deuzelina no momento em que ela foi levada pela correnteza serão ouvidos nos próximos dias.
Dados da Defesa Civil mostram que no domingo foram registrados 11 milímetros de chuva em Santa Fé do Sul.