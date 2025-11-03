O projeto de lei que equipara organizações criminosas a terroristas foi incluído na pauta de votações da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados desta terça-feira (4). A inclusão da proposta foi acelerada após a megaoperação que mirava o facção Comando Vermelho e deixou 121 mortos no Rio de Janeiro.

O projeto, de autoria do deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), amplia o alcance da Lei Antiterrorismo, passando a incluir organizações criminosas e milícias privadas. Ele é relatado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), mas há acordo para que ele seja substituído por Guilherme Derrite (PP-SP), secretário de Segurança Pública do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), quando for ao plenário.

Na semana passada, Derrite se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar do projeto. Ele afirmou, após o encontro, que a expectativa é votá-lo até o próximo dia 13.