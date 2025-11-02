Manter o foco e controlar a ansiedade é um dos maiores desafios dos estudantes para o Enem 2025, que começa no próximo domingo (9). À medida que o exame nacional se aproxima, a pressão aumenta, o cansaço bate e o nervosismo pode comprometer o desempenho. Saber lidar com esses sentimentos e adotar estratégias para concentração e o equilíbrio mental é essencial para transformar os estudos em notas altas.

Um dos primeiros passos para lidar com a ansiedade pré-Enem e manter o foco é cuidar do ambiente em que se estuda, afirma o professor Cláudio Hansen, gerente pedagógico da Descomplica. Segundo ele, estar próximos de outros estudantes e de professores ou profissionais que entendam esse processo faz diferença.

"Pode ser um grupo de WhatsApp, uma turma presencial, por exemplo. Estar perto de pessoas que estão passando pelo mesmo processo ajuda muito. Eu não entro em aula sem ter aquele momento de acalmá-los, porque entendo a ansiedade crescente", explica Hansen.

Desacelere nessa reta fase