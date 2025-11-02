A polícia de Misiones, cidade argentina que faz fronteira com o Paraguai, afirmou ter prendido três brasileiros na tarde desta sexta-feira (31). Eles partiram do Rio de Janeiro e tinham antecedentes criminais, segundo as autoridades.

Dois deles têm registros por tráfico de drogas e um por agressão, de acordo com os policiais. Imagens dos homens sendo conduzidos de uma delegacia para carros de polícia foram divulgadas nas redes sociais.

A cidade argentina também faz fronteira com Santa Catarina e o sul do Paraná. Segundo o órgão, os brasileiros entraram ilegalmente no território argentino e há investigação em curso para saber se integram alguma facção criminosa.