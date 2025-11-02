A sensação de abandono da população em relação ao Estado, favorecida nos contextos vulneráveis dos territórios em que ocorrem as operações policiais mais violentas do Rio de Janeiro, pode explicar o apoio de parte da sociedade às ações da última terça (28) nos complexos do Alemão e da Penha, quando foram mortas 121 pessoas, entre elas quatro policiais.

Segundo pesquisa do Datafolha, 57% dos moradores do Rio de Janeiro concordam com a avaliação do governador Cláudio Castro (PL) de que a Operação Contenção foi um "sucesso". Outros 39% discordam total ou parcialmente desta avaliação.

Ao mesmo tempo, 77% da população carioca concorda que "investigar crimes e prender criminosos é mais importante do que matar bandido".