O Santos jogou mal e só empatou em 1 a 1 com o Fortaleza neste sábado (1º), na Vila Belmiro, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe até melhorou com as entradas de Robinho Jr, e, principalmente, Neymar, no segundo tempo, mas só conseguiu empatar.

O Fortaleza jogou melhor na etapa inicial e fez 1 a 0 com Bareiro e ainda teve um segundo gol anulado por impedimento. No segundo tempo, Adonis Frías empatou e o 1 a 1 foi o resultado final.