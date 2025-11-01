O Cruzeiro segue sonhando com o título do Brasileirão. Neste sábado (1º), o time contou com tarde inspirada de Kaio Jorge, bateu o Vitória por 3 a 1 no Mineirão e se manteve na cola de Palmeiras e Flamengo no topo da tabela do nacional. A partida foi válida pela 31ª rodada.

Kaio Jorge foi o nome do jogo, com dois gols anotados nos primeiros 23 minutos; Arroyo marcou o terceiro. Do lado baiano, Willian Oliveira descontou. Todos os gols vieram ainda no primeiro tempo.

O camisa 19, inclusive, encerrou um jejum de seis partidas sem balançar as redes e ultrapassou Arrascaeta, do Flamengo, na liderança isolada do Brasileirão. O atacante chegou aos 17 nesta Série A, agora com dois a mais que o uruguaio.