O príncipe William, futuro herdeiro da coroa britânica, visitará o Rio de Janeiro em meio a crise de segurança deflagrada na cidade após a operação policial que deixou 121 mortos nesta semana. Essa é a primeira visita do príncipe de Gales ao Brasil.

William terá uma série de compromissos relacionados ao meio ambiente e participará de eventos na cidade entre segunda-feira (3) e quarta-feira (5). Após a estadia na capital fluminense, ele viajará até Belém, no Pará, para participar da Cúpula de Líderes Mundiais da COP30 representando seu pai, o rei Charles 3º.

A agenda do integrante da monarquia britânica no Rio é tratada com confidencialidade por motivos de segurança. Suas atividades serão acompanhadas por veículos de imprensa selecionados e de forma restrita. A equipe do herdeiro do trono veta a abordagem de jornalistas ao príncipe.