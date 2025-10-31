Neymar treina e é relacionado para Santos x Fortaleza na Vila
Afastado dos gramados desde o dia 14 de setembro, Neymar foi relacionado pela comissão técnica do Santos para encarar o Fortaleza, neste sábado (01), na Vila Belmiro, pelo Brasileiro.
O camisa 10 treinou com os companheiros na tarde desta sexta-feira (31). Recuperado de uma contusão de grau 2 na coxa direita, o jogador está em transição física.
O Santos optou por relacionar Neymar para a partida, que é válida pela 31ª rodada do torneio nacional.
Ele vai iniciar o duelo no banco de reservas e deve ser acionado por Juan Pablo Vojvoda no 2º tempo. O duelo na Vila é crucial para o Peixe se distanciar do Z4 ?a equipe ocupa o 16º lugar com 32 pontos, apenas um a mais em relação ao Vitória, que tem um jogo a mais em relação aos paulistas.
A bola rola para Santos x Fortaleza a partir das 16h (de Brasília) deste sábado (01).