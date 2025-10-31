Afastado dos gramados desde o dia 14 de setembro, Neymar foi relacionado pela comissão técnica do Santos para encarar o Fortaleza, neste sábado (01), na Vila Belmiro, pelo Brasileiro.

O camisa 10 treinou com os companheiros na tarde desta sexta-feira (31). Recuperado de uma contusão de grau 2 na coxa direita, o jogador está em transição física.

O Santos optou por relacionar Neymar para a partida, que é válida pela 31ª rodada do torneio nacional.